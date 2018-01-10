Fancy Bears: отстранение России от ОИ-2018 – политический заказ

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Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которой руководит Ричард Макларен, тесно связана с американским ФБР. Это установили хакеры из Fancy Bears. По их данным, целью работы Макларена была не борьба с допингом, а расширение контроля WADA над МОК.

Хакерская группа Fancy Bears сообщила о получении доступа к переписке официальных лиц Международного олимпийского комитета (МОК). По их данным, комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном выполняла политический заказ по исключению России из числа участников зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

Хакеры из Fancy Bears отмечают, что цель Макларена – не борьба с допингом, а укрепление позиций в борьбе с МОК. Кроме того, стало известно, что представители США и Канады намеревались добиться исключения европейцев из руководства олимпийского движения.

В подтверждение своих слов хакеры опубликовали письмо, направленное директором по правовым вопросам МОК Говардом Ступпом на имя генерального директора комитета Кристофа Де Кеппера и других чиновников МОК.

Ранее по итогам доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном Россию обвинили в государственном вмешательстве в допинговую систему страны.

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