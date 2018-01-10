Путин назвал смерть Державина невосполнимой потерей для российской культуры

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Михаила Державина. Глава государства отметил яркий талант, обаяние и великолепное чувство юмора артиста. Смерть Державина Путин назвал невосполнимой потерей для всей российской культуры.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Державина. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Михаила Михайловича Державина. Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги", - говорится в сообщении главы государства.

Президент назвал смерть Державина невосполнимой потерей для всей российской культуры и для театра, которому артист преданно служил. Родным и близким актера Путин передал слова поддержки и участия.

Михаил Державин умер в среду в возрасте 81 года после продолжительной тяжелой болезни. О смерти народного артиста РСФСР сообщили в Театре сатиры, в котором он служил не один десяток лет.