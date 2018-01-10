Путин: экономика России находится на подъеме

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Минимальный размер оплаты труда в стране будет доведен до прожиточного минимума с 1 мая этого года - на восемь месяцев раньше запланированного срока. Об этом заявил Владимир Путин во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода. Президент осмотрел цеха предприятия и ознакомился с его новейшей продукцией

На Тверском вагоностроительном заводе Владимир Путин не просто осматривает предприятие, а лично тестирует его продукцию, многие образцы которой действительно можно назвать уникальными, сообщает "ТВ Центр". Президент даже попробовал себя в роли водителя трамвая. Это одна из самых современных на сегодняшний день моделей - "Витязь-М". Почти бесшумный, скоростной и полностью низкопольный, что позволяет с комфортом перевозить маломобильных пассажиров.

Эти трамваи с прошлого года уже курсируют по российской столице. Показали главе государства и городской электропоезд нового поколения "Иволга". Скорость - свыше 160 километров в час. Увидеть эту модель в действии можно в Подмосковье на Киевском направлении.

"Посмотрел вашу новую продукцию. Супер, просто класс. Это мировой уровень, безусловно. И лучше даже, чем мировые образцы. Это вообще радует. И пассажиров ваших будет радовать", - отметил Путин.

Встреча с рабочими - обязательная часть программы посещения предприятия. С некоторыми из них Владимир Путин уже общался раньше. Восемь лет назад, когда Владимир Путин в должности премьер-министра посещал предприятие, разговор с рабочими вряд ли можно было назвать простым и непринужденным. Тогда завод находился в крайне сложном положении. После визита главы кабмина производство было спасено от закрытия, предприятие получило 3 миллиарда рублей дополнительного финансирования на закупку вагонов и возможность войти в программу субсидирования кредитов. Второй кризис завод пережил вместе со всей страной - с конца 2014 года по 2016. Перешли на сокращенную неделю, отработали с убытками, но основной коллектив сохранили. И уже в прошлом году смогли заработать почти полмиллиарда рублей чистой прибыли.

Владимир Путин рассказал, какие решения приняты для того, чтобы Тверской вагоностроительный завод и подобные ему предприятия и дальше были обеспечены заказами.

"Мы отменили с 1 января прошлого года главный налог - НДС на перевозку дальнего следования. Это позволило сразу же грузовой компании осуществлять дополнительные закупки, потому что у них деньги освободились, 300 с лишним вагонов закупают, в прошлом году 307. В следующем уже свыше 500-к 600 вагонам должно быть. Мы эту меру приняли до 1 января 2030 года. Поэтому средства, которые высвобождаются для перевозчика, должны быть направлены, за этим, конечно, правительство должно будет следить очень внимательно, как раз на приобретение подвижного состава и на его обновление", - отметил Путин.

Уже в следующем году в стране должно быть заменено 1800 единиц подвижного состава. В 2020 году - 2000. Предприятие готово поставлять свои новые вагоны и за границу. Владимир Путин пообещал: правительство готово даже выдавать кредиты иностранным покупателям. Все для того, чтобы росло отечественное производство, в котором уже сейчас большая часть комплектующих российская. Сегодня среднее жалованье на заводе - 42 тысячи рублей. Но коллектив переживает и за то, чтобы и те, кто получает гораздо меньше, могли прожить на получку.

Летом прошлого года в бюджете все-таки нашлись деньги, чтобы поднять МРОТ до 70 процентов прожиточного минимума. Полностью уравнять планировали с 1 января 2019. Но Владимир Путин неожиданно пообещал - это произойдет гораздо раньше.

"На сегодняшний день, вот на данный момент могу сказать, вчера только встречался с министром финансов, у нас позитивная динамика роста экономики сохраняется. У нас и меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета. У нас растут золотовалютные резервы, то есть, экономика России на подъеме и этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Мы это сделаем. И что важно, что это будет постоянно индексироваться. И с этого момента МРОТ не должен опускаться ниже прожиточного минимума", - заявил Путин.

Кроме зарплат, сотрудников завода волнует и образование: кто придет им на смену и как будут учиться их дети. Президент рассказал: в стране действуют сразу несколько программ подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, которые сейчас крайне востребованы. И успокоил: делать полностью платным высшее образование никто не собирается.

"Платная часть она есть, она будет существовать. Но бесплатное образование, безусловно, сохранится. Что касается ЕГЭ, то есть плюсы и минусы, но сейчас не будем говорить о минусах, они тоже есть. Но плюсы заключаются в том, что количество ребят-абитуриентов из нестоличных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ. Эта система работает. Ее, безусловно, надо совершенствовать", - указал Путин.

Спросили у президента и про дополнительный мост через Волгу. Этот вопрос поднимался еще во время предыдущего визита Владимира Путина на предприятие. Но рабочие пожаловались: одни экспертизы сменяют другие, а дело так и не движется с мертвой точки, и попросили содействия у главы государства.

"В феврале этого года должны выдать уже предложения по проектно-сметной документации. Тогда будет понятно, сколько он стоит и сколько времени займет это строительство. Предварительно могу сказать, это будет стоить свыше 10 миллиардов рублей. Сроки должны быть и в эти сроки надо укладываться. Так помаленьку в Союзе строили, и 200 мостов оказались недостроенными к двухтысячному году. Здесь должна быть производственная дисциплина – как у вас примерно ", – сказал Путин.

Во время визита главы государства на Тверской вагонзавод рабочие от дисциплины и от протокола слегка отступили. Попросили президента сфотографироваться с ними на память.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".