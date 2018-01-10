Чем вызвано обострение политической борьбы в Молдавии

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Конституционный суд Молдавии временно ограничил полномочия президента страны Игоря Додона после того, как глава государства отказался подписывать принятые парламентом законы. В результате противостоящее президенту парламентское большинство утвердило новый состав кабинета министров.

Как ни пытался президент Додон воспрепятствовать, его вновь отодвинули в сторону. Сначала Конституционный суд страны дает на это добро. Затем уже спикер парламента Андриану Канду подписывает указ о назначении новых членов кабинета министров. Именно тех, кого туда так не хотел пускать глава государства, которому теперь и остается разве что писать гневные посты в Facebook, передает "ТВ Центр".

"Назначенные сегодня министры не обладают необходимой легитимностью, они вступят в должность, находясь под презумпцией вины за порядок своего назначения, а также за свои действия в составе прежних коррумпированных правительств", - отметил он.

И тут молдавский президент определенно прав. Речь, конечно, не обо всех новых назначенцах, а о двоих конкретных господах. Юрии Лянкэ - он занял должность вице-премьера по европейской интеграции страны. И Кирилле Габуриче - новом министре экономики Молдовы. Оба с разницей в год были премьер-министрами. Как раз в тот момент, когда из бюджета Молдовы бесследно увели миллиард евро. Тогда это назвали кражей века, в причастности к которой и подозревали Лянкэ и Габурича. Так что основания не утверждать их кандидатуры у Дадона, безусловно, были. А вот нужных полномочий и политического веса ему как всегда не хватило.

"Все-таки Молдавия - это парламентская республика, а не президентская. И у президента очень мало полномочий. Они очень ограничены и носят такой казуистический характер. Он в принципе обязан подписать во второй раз, иначе не будет работать система власти Молдавии. Так оно случается уже не в первый раз, когда Додон не подписывает не угодные ему какие-то законы, принимаемые в парламенте", - рассказал доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.

При этом в парламенте у партии социалистов, которую представляет Додон, нет нужного большинства. Оно у сторонников другого курса - сближения с Евросоюзом и интеграции с Румынией. Роль основной скрипки в этом оркестре правоцентристов играет Демократическая партия Молдовы, возглавляет которую небезызвестный Владимир Плохотнюк. Когда-то крупный бизнесмен, не раз обвиняемый местными СМИ в рейдерских захватах, убийствах и торговле людьми. Сейчас успешный политик, фактически решающий кого, куда и на какой пост назначить.

"Он контролирует парламент. Молдова, как известно, республика парламентская. Контролирует все министерства, силовые структуры, ведомства и так далее. Когда ему нужно, он даже нашел неконституционный способ отстранять от исполнения обязанностей действующего президента, которого всенародно избрали чуть больше года назад", - рассуждает политолог Алексей Мартынов.

Взгляды на то, как должна развиваться страна, у Плохотнюка и Додона диаметрально противоположные. Глава Демократической партии смотрит в сторону Евросоюза и негласно ратует за вхождение Молдавии в состав Румынии, гражданином которой является. Все эти идеи Запад обильно подпитывают финансово. Президент же выступает за развитие отношений с Россией, сулящие, на его взгляд, куда более весомые экономические перспективы. Но конституция фактически лишает его возможности что-либо решать. Так было с назначением новых членов правительства. То же самое произошло и с законом, фактически запрещающим показ на территории Молдавии российских новостных программ. Додон был против, но документ в среду все равно подписали.

"Этот шаг, конечно же, нельзя оценить положительно. Потому что Молдавия целенаправленно старается вступить в сообщество демократически развитых государств, а свобода слова для демократического государства - это самое ценное качество", - отметил Николай Топорнин.

Понятно, что зачищает информационное поле прорумынская верхушка Молдовы тоже неслучайно. На носу выборы. В сентябре народ будет избирать парламент. И шансы на то, чтобы вновь получить там большинство, у Демократической партии олигарха Плохотнюка крайне малы. По данным последних опросов, ее рейтинг продолжает падать. У партии социалистов, которою представляет Додон, совсем иная картина. Возможно, из-за этого президент Молдавии и ограничивается лишь словесными предупреждениями, решая потерпеть до выборов, которые, возможно, принесут ему парламентское большинство. И тогда он, избранный большинством, наконец-то сможет что-то реально решать у себя в стране.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".