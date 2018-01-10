Стали известны сопредседатели предвыборного штаба Путина

Теги: Политика путин выборы 2018

Глава центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и глава центра "Сириус" Елена Шмелева стали сопредседателями предвыборного штаба президента России Владимира Путина. Сам глава государства в среду посетил штаб в Москве.

Президент России Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб в Гостином дворе в Москве, передает "Интерфакс".

Пообщавшись с волонтерами, которые ведут проверку подписей, глава государства отдельно поговорил с тремя сопредседателями своего штаба.

Ими стали глава центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и глава центра "Сириус" Елена Шмелева.

"Я хочу вас поблагодарить за то, что вы согласились участвовать в этой работе, быть сопредседателями предвыборного штаба. Работа неформальная, она важна. Более того, если она станет формальной, она не будет эффективной. Очевидно, что люди ждут прямого общения, а чтобы оно состоялось, нужно работать эффективно, полезно, откровенно и доверительно", - сказал Путин в ходе встречи с сопредседателями своего предвыборного штаба, передает ТАСС.

Читайте также:

Россия предостерегла США от попыток повлиять на выборы-2018

ЦИК завершил прием документов на выборы президента от самовыдвиженцев

Столичные ветераны поддержат Путина на президентских выборах в марте