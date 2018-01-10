В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали два человека

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На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, пострадали два человека. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

В результате аварии с участием трех автомобилей на Кутузовском проспекте пострадали два человека. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"На Кутузовском проспекте в районе дома 35 по направлению в сторону Московской области произошло столкновение трех транспортных средств - Mercedes, Toyota Camry и BMW. В результате пострадали два человека", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, в результате происшествия пострадали водители Toyota и BMW. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.