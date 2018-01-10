"Роснефть" продала сеть заправок на Украине

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Российская госкорпорация "Роснефть" продала сеть автозаправок на Украине. АЗС перешли швейцарской компании Glusco Energy S.A. Изменения вступили в силу 20 декабря 2017 года.

"Роснефть" в декабре завершила сделку по продаже сети автозаправочных станций на Украине. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на документы российской корпорации.

Компании Rosneft Management Company Limited и Fargrade Limited, являющиеся собственниками ООО "Восток" (Киев), которая владеет сетью АЗС на Украине, были проданы швейцарской Glusco Energy S.A. Изменения вступили в силу 20 декабря 2017 года.

Сеть заправок на Украине насчитывает около 150 объектов, которые работают под брендами Formula, ТНК, "Золотой гепард", "Смайл". Разрешение на покупку сети АЗС Антимонопольный комитет Украины выдал швейцарской компании в декабре 2016 года.