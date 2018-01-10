МОК проведет совещание по вопросу участия спортсменов из КНДР на Играх-2018

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МОК 20 января проведет совещание по вопросу участия спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. В штаб-квартире в швейцарской Лозанне примут участие делегации от оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане, национальных олимпийских комитетов Южной Кореи и КНДР, а также высокопоставленные чиновники и члены комитета от обеих стран.

Международный олимпийский комитет (МОК) 20 января проведет совещание по вопросу участия спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Как передает ТАСС, четырехстороннее совещание пройдет в штаб-квартире МОК в швейцарской Лозанне. В нем примут участие делегации от оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане, национальных олимпийских комитетов Южной Кореи и КНДР во главе с президентами организаций, а также высокопоставленные чиновники и члены МОК от обеих стран. Это совещание будет проходить под председательством президента МОК Томаса Баха.

"Я горячо приветствую совместные предложения правительств Южной Кореи и КНДР, которые одобрили правительства многих других государств. Это большой шаг вперед в олимпийском духе и в духе резолюции олимпийского перемирия, принятой генеральной ассамблеей ООН. Теперь МОК должен принять решения, чтобы превратить эту политическую готовность в реальность", - отметил Бах.

Во вторник прошли первые за два года прямые переговоры представителей Северной и Южной Кореи. Они завершились принятием совместного заявления. Из него следует, что обе стороны готовы сделать шаги к снижению военной напряженности на Корейском полуострове и продолжить диалог. Кроме того, страны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.