Кондрашов стал пресс-секретарем предвыборного штаба Путина

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Стало известно, кто станет пресс-секретарем избирательного штаба Владимира Путина. Это российский журналист и телеведущий, политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов.

Журналист Андрей Кондрашов заявил о своем назначении на пост пресс-секретаря избирательного штаба президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист был ведущим программы "Вести", в 2016 году стал директором дирекции программы. Кроме того, он является автором нескольких документальных фильмов, в том числе "Крым. Путь на Родину".

Ранее Владимир Путин назвал имена сопредседателей своего предвыборного штаба. Это глава центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и глава центра "Сириус" Елена Шмелева.