МИД Турции из-за ситуации в Сирии вызвал временного поверенного в делах США

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Временный поверенный в делах США в Турции Филип Коснетт был вызван в турецкое министерство иностранных дел в связи с ситуацией в Сирии. Что именно обсуждалось с дипломатом не уточняется. Накануне в МИД Турции были вызваны послы России и Ирана.

Временного поверенного в делах США в Турции Филипа Коснетта вызвали в турецкий МИД. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

Он не уточнил, с чем именно был связан вызов американского дипломата, однако сообщил, что это касается развития ситуации в Сирии. Турция ранее неоднократно осуждала США за поддержку сирийских курдов, которых Анкара считает террористами.

Накануне из-за ситуации в Сирии в турецкий МИД были вызваны послы России и Ирана. Дипломатов попросили призвать власти Дамаска прекратить нарушение границ зоны деэскалации в Идлибе правительственными войсками.