Суд встал на сторону "Ростеха" в споре с "дочкой" Siemens по турбинам в Крыму

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Арбитражный суд Москвы отказал "Сименс технологии газовых турбин" в удовлетворении иска к структурам госкорпорации "Ростех". Истец требовал признать недействительным договоры на поставку газовых турбин в Крым.

В Москве Арбитражный суд отказал совместному предприятию Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин" - в удовлетворении иска к структурам госкорпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт".

"В удовлетворении иска отказать", - приводит слова судьи ТАСС. Таким образом, суд отказался признавать недействительным договоры на поставку газовых турбин.

В декабре 2017 года московский арбитраж вынес такое же решение по иску немецкого концерна Siemens. Согласно утверждению концерна, газовые турбины, предназначавшиеся для ТЭС в Тамани, были поставлены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Siemens обвиняет российских партнеров в том, что они якобы незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму в связи с тем, что ЕС не признает российский статус Крыма.

Истец требовал вернуть турбины, а также признать сделки по продаже турбин недействительными.