Француженки высказались в поддержку права мужчин приставать к женщинам

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100 известных французских женщин - писательницы и актрисы - выступили в защиту права мужчин "приставать к женщинам". Свое мнение они изложили в газете Le Monde. Авторы письма, в частности считают, что кампания против сексуальных домогательств, развернувшаяся после скандала с американским продюсером Харви Вайнштейном, нарушает свободу слова и самовыражения и ведет к новому пуританству.

Не против равенства, но за сохранение романтики. Такой ответ Голливуду с берегов Сены порядком всколыхнул и без того бурную дискуссию о начатой в США компании против сексуальных домогательств, передает "ТВ Центр". Всему виной - статья в респектабельной французской Le Monde с названием "Мы за приставания" и с внушительным списком соавторов.

Самое громкое имя в котором Катрин Денев. Ролями раскованных девушек в 70-х она сама творила революцию в отношениях полов. Но теперь гранд-дама французского кино на мужской стороне баррикад. А вместе с ней еще 99 женщин: известные писатели, искусствоведы, профессоры, юристы убеждены: активистки феминистского движения "Я тоже", по сути, пропагандируют пуританство. И в стране, веками возводившей флирт в искусство, мириться с таким не готовы.

"Насилие — это преступление. Однако настойчивое или иногда бестактное приставание не является преступлением, как и галантность - не признак агрессивного мачо", - говорят они.

Возникшая после скандала с продюсером Харви Вайнштейном мода на разоблачения неподобающего поведения сильного пола сегодня, и правда, не просто диктует дресс-код на голливудских вечеринках. Как на церемонии "Золотого Глобуса" в США, где актеров, отказавшихся надеть черное в знак солидарности с жертвами домогательств подвергли жесткой публичной критике.

После дела Вайнштейна во многих крупных компаниях начались массовые увольнения. Например, за то, что когда-то погладил коллегу по коленке. Или сказал непрошеный комплимент. Волна подобных дел, возможно, захлестнет и Францию. Сайт движения под названием "Разоблачи твою свинью" стал платформой, где женщины анонимно рассказывают о случаях сексуальных домогательств. Французские феминистки считают такой подход правильным, отмечая: "бестактным приставаниям", на защиту которых встали в статье Le Monde, давно пора положить конец.

"Знаете этих дядюшек, которые смущают вас своим поведением, а потом говорят: "В наши дни уж и сказать ничего нельзя!". На самом деле, еще много чего можно сказать. Много расистских, сексистских и гомофобных вещей до сих пор можно услышать в СМИ. Поэтому для меня то "что в наши дни ничего - или хотя бы меньше, чем раньше - и сказать нельзя" - это уже хорошая новость", - говорит Каролайн Де Хаас.

Вот только анонимные рассказы о домогательствах рискуют превратиться в серию публичных доносов. И шансов оправдаться у другой стороны фактически нет. Все это, считает Катрин Денев, все больше напоминает охоту на ведьм. Подписаться под словами известных француженок готовы и многие психологи.

Насилие в отношении женщин, подчеркивает и Кристоф Баго, и авторы статьи, никто, конечно, не оправдывает. Но пересматривать нормы допустимого поведения можно только начав общественную дискуссию. А вот агрессивное навязывание одной точки зрения - пусть даже официально защищающей равенство - решению проблемы вряд ли поспособствует. Разве что в сценарии для голливудского фильма.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Франция, Париж.