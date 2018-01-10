Путин: работа предвыборного штаба не должна быть формальной

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Владимир Путин в среду посетил свой предвыборный штаб, который располагается в Гостином дворе в Москве. Президент, который идет на выборы как самовыдвиженец, пообщался с волонтерами, собирающими подписи в его поддержку, а также провел отдельную встречу с тремя сопредседателями своего штаба.

Избирательный штаб кандидата в президенты - это своего рода крепкий и надежный тыл. Настоящий мозговой центр всей предвыборной кампании. У многих за плечами Всемирный фестиваль молодежи и студентов, акция "Бессмертный полк" и другие крупные мероприятия, передает "ТВ Центр".

"Сильный президент - сильная страна" - главный слоган избирательной кампании Владимира Путина. Сбор подписей в его поддержку стартовал накануне. На улицах российских городов тысячи волонтёров. В столицу приехали даже из других регионов.

Появление их кандидата в президенты вызывает шквал эмоций. Большинство волонтеров - молодежь. Работает штаб круглые сутки. Помещение в Гостином дворе, как и положено по закону, арендовали из средств избирательного фонда. На выборы Путин идет как самовыдвиженец. Сбор подписей - лишь первый этап.

А вот и одна из главных интриг этой предвыборной кампании – у избирательного штаба Владимира Путина сразу 3 сопредседателя. Про таких говорят: люди дела. Елена Шмелёва - руководитель образовательного центра "Сириус", где тысячам одаренных детей со всей страны помогают раскрыть свои таланты. Сергей Когогин - директор "КамАЗа" - одного из крупнейших автопредприятий России.

"Наша задача собрать более полумиллиона подписей, по закону нам нужно сдать 300 тысяч. Я уверен, что процент качественных подписных листов будет очень высоким", - сказал Когогин.

Александр Румянцев возглавляет Национальный медицинский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева. На время избирательной компании все они находятся в отпуске. Руководство штабом - работа на общественных началах.

"Работа неформальная, она важна. Более того, если она станет формальной, она не будет эффективной. Очевидно, что люди ждут прямого общения. Важно, чтобы мы вместе постепенно, но очень уверенно доводили до нашего потенциального избирателя, что мы настроены на дальнейшее развитие страны, готовы к любым шагам, хочу это подчеркнуть — любым шагам, которые пойдут на пользу отечеству, пойдут на пользу нашим гражданам и будут рассчитаны не на среднесрочную, а на длительную историческую перспективу", - отметил Путин.

В ближайшее время заработает общественная приемная, сайт и горячая линия кандидата в президенты. А еще необходимо скоординировать деятельность региональных штабов и утвердить список доверенных лиц. Первую партию документов Путину передали в среду. Пока это 264 человека.

"Хотел бы попросить не только вас, но и всех коллег, которые будут заниматься этой работой штабной, как раз действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушать. И, что касается и сбора подписей, чтобы все было корректно, чтобы не было никаких нарушений. Я верю, что, действуя в рамках закона, мы все сделаем, но сделаем это максимально корректно", - заявил Путин.

На это, похоже, настроены все члены избирательного штаба. На ближайшие два месяца они - одна команда, подчеркивает Владимир Путин. Как напоминание об этом – оставленная на доске надпись "Спасибо за доверие!"

Матвей Шестаков, Валерия Дзгоева, Александр Ивановский, Владимир Кадыков, "ТВ Центр", Москва.