Топилин рассказал о подготовке законопроекта о повышении МРОТ

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Министерство труда в ближайшее время подготовит законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. По словам главы ведомства Максима Топилина, МРОТ вырастет на 17,5% до 11,1 тысячи рублей.

В ближайшее время будет подготовлен законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра труда Максима Топилина.

"Законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения будет подготовлен в ближайшее время. С 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11 163 рублям. То есть рост МРОТ по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году - 43%", - сказал он.

В среду президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода заявил, что минимальный размер оплаты труда в стране будет доведен до прожиточного минимума на восемь месяцев раньше запланированного срока – с 1 мая этого года.