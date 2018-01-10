Коалиция США предложила спросить у Асада про атаковавших "Хмеймим"

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Международная коалиция по борьбе с ИГ предложила Москве спросить у руководства Сирии о том, кто именно атаковал военную базу "Хмеймим" в САР.

Задавать вопросы про атаку на военную базу "Хмеймим" в Сирии следует правительству Арабской республики, заявили в возглавляемой США международной коалиции по борьбе с запрещенным в России "Исламским государством", передает РИА Новости.

"Город Идлиб находится на северо-западе Сирии, в глубине территории, подконтрольной сирийскому режиму", - подчеркнули в пресс-службе коалиции. Также там рекомендовали "обращаться к сирийскому режиму с вопросами по поводу операций, проводимых в подконтрольных ему районах".

До этого в министерстве обороны России сообщили, что запуск беспилотников, которые атаковали "Хмеймим", осуществлялся из района населенного пункта Муаззара. Он расположен в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб" и контролируется вооруженными формированиями так называемой "умеренной" оппозиции".

Российские военные отразили атаку 13 ударных беспилотников на свои объекты в Сирии 6 января. Семь летательных аппаратов были уничтожены ЗРК "Панцирь-С1". Управление шестью беспилотниками было перехвачено. Три из них удалось посадить за территорией российской базы, еще три взорвались при столкновении с землей.

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