Начальники генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии

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Начальники Генштабов России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд также затронули другие вопросы, представляющие взаимный интерес.