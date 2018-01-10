21:26, 10 января 2018

Начальники генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии

Теги:  Политика  сирия  сша  россия

Начальники Генштабов России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд также затронули другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.

"Обсуждена ситуация в Сирии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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