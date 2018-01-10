Начальники генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии
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Начальники Генштабов России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд также затронули другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Глава российского Генштаба Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.
"Обсуждена ситуация в Сирии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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