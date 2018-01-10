Трамп приостановит санкции против Ирана

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Президент США Дональд Трамп продолжит приостанавливать действие односторонних санкций в отношении Ирана, которые были заморожены ранее в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Решение американский лидер примет на этой неделе, отметили в вашингтонской администрации.

Санкции США против Ирана пока не будут восстановлены, отметили источники в вашингтонской администрации.

Как передает ТАСС, американский лидер примет данное решение на этой неделе в связи с достигнутым прогрессом по внесению изменений в американское законодательство, регулирующее участие страны в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

Тем не менее, Трамп намерен ввести дополнительные адресные санкции против иранских предприятий и физических лиц. Данные ограничения могут затронуть компании и частных лиц, санкции против которых были заморожены в рамках СВПД.

При этом окончательное решение не принято, и глава государства еще может отклонить соответствующие рекомендации госсекретаря США Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса, а также своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

Односторонние санкции США против Ирана были приостановлены ранее в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.