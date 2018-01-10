Пожарные спасли трех человек при ликвидации возгорания в пятиэтажке в Кузьминках

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Пожарные спасли трех человек при ликвидации возгорания в пятиэтажном жилом доме на юго-востоке столицы. В настоящее время пожар ликвидирован, его площадь составила 4 квадратных метра.

Пожарные спасли трех человек при ликвидации возгорания в пятиэтажном жилом доме в Кузьминках. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях городского управления МЧС.

"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: улица Шумилова, дом 8. Возгорание ликвидировано. Сотрудниками МЧС спасены три человека", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.