Сирийская армия отбила аэродром Абу-Духур у боевиков

Теги: сирия боевики Сирийский конфликт

Бойцы сирийской армии и отрядов народного ополчения освободили от бандформирований военный аэродром Абу-Духур в провинции Идлиб. Войска утратили контроль над ним в сентябре 2015 года.

Военный аэродром Абу-Духур освобожден от бандформирований бойцами сирийской армии и отрядами народного ополчения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen.

Как передает РИА Новости, передовые подразделения сирийских сил вошли на территорию авиабазы после того, как были заняты фортификационные сооружения с восточной стороны аэродрома.

Авиабаза была освобождена после ожесточенных боев с боевиками запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" и союзных ей группировок. После ликвидации большого количества боевиков и уничтожения техники, "оставшиеся в живых террористы бежали под ударами авиации и артиллерии".

Военный объект расположен в 50 километрах от города Идлиб. Войска утратили контроль над ним в сентябре 2015 года. Три года назад аэродром служил последним оплотом сирийской армии в этом северо-западном регионе. Его осада бандформированиями продолжалась полгода.