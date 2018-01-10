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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора. Паспорт этого южноамериканского государства ему предоставили 21 декабря 2017 года.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж стал гражданином Эквадора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на El Universo.

Вручение паспорта состоялось 21 декабря 2017 года.

До этого в Twitter Ассанжа появилась фотография, на которой он одет в форму национальной сборной Эквадора по футболу.

С 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к властям страны с просьбой о политическом убежище из-за возможной экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.