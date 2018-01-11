Польша назвала основную версию крушения самолета Качиньского

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Расследующая крушение Ту-154М под Смоленском комиссия назвала взрывы на борту самолета основной версией случившегося. Авиакатастрофа польского правительственного воздушного судна произошла в апреле 2010 года, в результате чего погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга.

Польская комиссия, которая расследует крушение самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского под Смоленском, назвала основной версией случившегося взрывы на борту воздушного судна. Об этом сообщает Газета.ru.

В ходе заседания был заслушан доклад эксперта в области авиационных происшествий Фрэнка Тейлора. С его выводами согласились все члены комиссии.

"Левое крыло самолета Ту-154М было разрушено в результате взрыва изнутри, существовало несколько источников взрыва", - отметил Тейлор. Он также подчеркнул, что стоявшее на пути самолета дерево не повлияло на первичное разрушение крыла.

Авиакатастрофа польского правительственного самолета произошла 10 апреля 2010 года. В результате трагедии погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, а также его супруга. Согласно предварительным результатам расследования катастрофы, причиной трагедии назвали ошибку пилота в плохих погодных условиях.