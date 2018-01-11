В ЕС рассказали о причинах отказа предоставить Украине €600 млн

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Евросоюз отказал Украине в выделении 600 миллионов евро, так как Киев не выполнил четыре из 21 пункта условий предоставления экономической помощи. Однако глава государства Петр Порошенко лично обратился к президенту ЕК с просьбой выделить деньги.

Евросоюз объяснил причины отказа выделить Украине 600 миллионов евро экономической помощи, сообщает РИА Новости.

По словам главы представительства ЕС на Украине Хьюга Мингарелли, Киев не выполнил четыре из 21 пункта условий предоставления финансовой помощи. Какие именно условия не выполнила Украина, не уточняется.

При этом не исключено, что выделение нового транша все-таки произойдет. Президент Украины Петр Порошенко лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой предоставить новую микрофинансовую помощь.

1 декабря 2017 года стало известно, что Еврокомиссия отказала Украине в очередном экономическом транше. В 2015 году Евросоюз одобрил программу оказания финансовой помощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда евро. Два перевода по 600 миллионов евро уже были предоставлены Киеву ранее. В свою очередь украинские власти обязались выполнять определенные требования ЕС, среди которых, в частности, проведение различных реформ.

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