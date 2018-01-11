Опра Уинфри оказалась популярнее Трампа у американских избирателей

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Американская телеведущая Опра Уинфри одержала бы победу над Дональдом Трампом, если бы следующие президентские выборы, которые намечены на 2020 год, состоялись сейчас. Это показал опрос Rasmussen Reports. Почти половина избирателей - 48% - проголосовали бы за Уинфри. За Трампа - 38%.

Телеведущая Опра Уинфри опережает по популярности президента США Дональда Трампа на фоне слухов о ее выдвижении в президенты. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Rasmussen Reports, передает РИА Новости.

Согласно данным социологической службы, в случае участия в выборах Уинфри за нее отдали бы голоса 48% потенциальных избирателей и только 38% - за Трампа. Еще 14% пока не определились с выбором.

Уинфри в воскресенье выступила на церемонии вручения премий "Золотой глобус" с речью о правах женщин и недопустимости сексуальных домогательств. После этого ряд американских СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году.

Трамп в ответ на слухи ранее выразил уверенность, что выиграет у Уинфри, однако он усомнился, что она будет участвовать в выборах.

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