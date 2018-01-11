Горевший у берегов Китая нефтяной танкер взорвался

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Взрыв прогремел на нефтяном танкере, который горит у побережья Китая. Пожар возник 6 января после столкновения судна с сухогрузом.

У берегов Китая на панамском нефтяном танкере, который пять дней назад столкнулся с гонконгским сухогрузом и загорелся, прогремел взрыв. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сейчас все работы по ликвидации пожара временно приостановлены. Поисково-спасательные суда отошли на безопасное расстояние.

Столкновение танкера и сухогруза произошло у восточного побережья Китая 6 января. Без вести пропали 32-а человека, еще 20 удалось спасти. Танкер перевозил 136 тонн газового конденсата. После пожара на судне произошел разлив нефтепродуктов, которые тоже загорелись. Ликвидировать огонь пока не удается.

