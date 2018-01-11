Польский самолет сел на "брюхо" в аэропорту Варшавы

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В аэропорту Варшавы совершил аварийную посадку самолет польской авиакомпании LOT. На кадрах очевидцев видно, что он сел без переднего шасси.

Международный аэропорт Варшавы на несколько часов был вынужден прервать свою работу из-за аварийной посадки самолёта.

Как сообщает "ТВ Центр", на борту лайнера, который следовал рейсом из Кракова в Варшаву, находились 63 человека. Пилотам пришлось приземляться без переднего шасси - не вышла его стойка.

В результате инцидента никто не пострадал. После того, как пассажиры были эвакуированы, самолёт убрали со взлетно-посадочной полосы и аэропорт польской столицы возобновил работу в штатном режиме.

