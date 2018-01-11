Эксперты предрекли укрепление рубля до конца марта

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По словам экспертов, российская валюта продолжит укрепляться как минимум до конца марта на фоне растущих цен на нефть. Отмечается, что с середины ноября прошлого года курс рубля по отношению к доллару вырос примерно на 5%.

Российский рубль продолжит укрепляться как минимум до конца марта 2018 года на фоне растущих цен на нефть. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

С середины ноября прошлого года курс рубля по отношению к доллару вырос примерно на 5%. На открытии торгов 10 января американская валюта опустилась до 56,89 рубля. В тот же день стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent достигла 69,09 доллара за баррель, что стало рекордным показателем с мая 2015 года.

"Мощную поддержку рублю в ближайшее время будет также давать календарный фактор I квартала, когда традиционно невелик импорт", - отметила директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.

При этом в Нордеа-банке подчеркнули, что укреплению рубля способствуют общие позитивные настроение в отношении валют развивающихся стран. Однако в организации оценивают потенциал для дальнейшего роста российской валюты как довольно ограниченный.

В свою очередь, аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков выразил мнение, что Минфин может сдерживать курс рубля по отношению к американской валюте. По его словам, при котировках вблизи 70 долларов ведомство увеличит закупки валюты.