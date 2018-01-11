Воры с топорами вынесли украшения на €5 млн из парижского отеля Ritz

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Грабители, вооруженные топорами, вынесли из ювелирного бутика в парижском отеле Ritz украшений на 5 миллионов евро. Троих налетчиков удалось задержать.

Дерзкое ограбление в центре Парижа. Из ювелирного магазина отеля Ritz похитили драгоценности почти на 5 миллионов евро. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Пять человек, вооруженных топорами, ворвались в гостиницу, разбили витрины и забрали украшения. Троих подозреваемых полиции удалось задержать по горячим следам. Розыск еще двоих продолжается. Во время инцидента никто не пострадал.

На Вандомской площади, где расположено здание отеля, находятся бутики крупнейших французских ювелирных фирм. И это далеко не первое подобное ограбление. Однако в большинстве случаев задержать преступников не удавалось.