Россия отказалась от участия в январской сессии ПАСЕ

Теги: Политика госдума пасе совет европы

В Госдуме отказались направить делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за того, что в регламент ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации.

Россия отказалась направить свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), об этом ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Такое решение связано с тем, что в регламент ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации. В связи с этим Россия пока намерена воздержаться от работы в ПАСЕ до момента изменения регламента.

По словам Толстого, Россия продолжает вести консультации с членами ассамблеи и пытается убедить, что "любая дискриминация национальных делегаций прежде всего наносит ущерб самой организации".

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий из-за украинского конфликта и присоединения Крыма. В ответ Россия отказал принимать участие в ассамблее на таких условиях. В 2017 году Москва сообщила о приостановке выплаты своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием своей делегации. Кроме того, Москва предложила внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

Читайте также:

Володин обвинил ПАСЕ в разрушении политической культуры

Россия не будет размораживать взносы в ПАСЕ в 2018 году