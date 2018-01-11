Пентагон подозревают в искажении информации о подлодках нового поколения

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Счетная палата США выпустила доклад, в котором сомневается в заявленных оборонным ведомством технических характеристиках подлодок класса "Колумбия", а также в стоимости их производства и в сроках взятия их на вооружение. Пентагон отвергает заявление аудиторов.

Счетная палата США полагает, что Пентагон недооценил риски, связанные с технологиями, которые использованы в новейших подлодках класса "Колумбия", передает РИА Новости.

Аудиторы сомневаются в заявленных оборонным ведомством технических характеристиках подлодок класса "Колумбия", а также в стоимости их производства и в сроках взятия их на вооружение. Пентагон отвергает заявление аудиторов, пишет Warrior Maven.

"Программа способна проявить необходимые технические возможности по доступной цене в сроки, отвечающие стратегическим требованиям", - заявил представитель ВМС США Уильям Коуч.

Подводные лодки класса "Колумбия" станут заменой подлодкам класса "Огайо". Всего США намерены построить 12 лодок этого класса, первую планируется произвести к 2028 году.

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