В Астане из-за непогоды закрыли аэропорт

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Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" в Астане закрыт до 13:00 по местному времени из-за неблагоприятных погодных условий. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах в справочных авиакомпаний.

Международный аэропорт Астаны временно закрыли из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Газета.ru.

"Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" города Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт предварительно до 13:00 по времени Астаны (16:00 по московскому времени)", - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации республики.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о вылетах и прилетах рейсов в справочных авиакомпаний.