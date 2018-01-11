10:15, 11 января 2018

Шесть человек погибли в ДТП в Новосибирской области

Теги:  ДТП  авария  новосибирск

Шесть человек погибли в результате лобового столкновения двух машин в Новосибирской области.

В четверг утром шесть человек стали жертвами серьезной аварии на трассе в Новосибирской области. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По предварительной информации, в районе посёлка Майский водитель автомобиля Toyota  выехал на встречную полосу и столкнулся с другой иномаркой. От удара шестеро человек скончались до приезда скорой помощи, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас на месте ДТП работают все экстренные службы. Причины аварии выясняются.

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