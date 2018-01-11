Делягин: Молдавия закрыла гражданам доступ к правде

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В Молдавии российские информационные и аналитические программы попали под запрет. Закон о противодействии российской пропаганде в обход президента Игоря Додона был утвержден главой парламента. Политический кризис в стране снова на подъеме. Причиной стал, в том числе и этот закон, который дважды отказывался обнародовать президент.