Делягин: Молдавия закрыла гражданам доступ к правде
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В Молдавии российские информационные и аналитические программы попали под запрет. Закон о противодействии российской пропаганде в обход президента Игоря Додона был утвержден главой парламента. Политический кризис в стране снова на подъеме. Причиной стал, в том числе и этот закон, который дважды отказывался обнародовать президент.
Об уничтожении русской культуры в Молдавии в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
"Молдавия – это страна, которая говорит по-русски. Молдаване очень четко понимают, что без российского рынка физически жить не смогут. Запретить им русский язык невозможно, поэтому в рамках уничтожения русской культуры им пока разрешают российские "развлекалочки", а вот новости и анализа запрещены, потому что люди не имеют права иметь доступ к правде", - говорит Делягин.
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