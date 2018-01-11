Трамп высказался за сотрудничество с Россией

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Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Норвегии высказался за сотрудничество с Россией. При этом американский лидер подчеркнул, что Владимиру Путину вряд ли нравится его политика. По словам Трампа, у него не было сговора с Москвой из-за противоположных точек зрения.

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку сотрудничества с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Думаю, что лучше сотрудничать с Россией. Намного лучше, имея дело с Северной Кореей", - отметил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

При этом американский лидер подчеркнул, что президенту России Владимиру Путину вряд ли нравится его политика. Также Трамп обратил внимание на то, что у него не было сговора с Москвой из-за противоположных точек зрения.

"Я за огромную нефть и газ, и все прочее, за большое количество энергии. Путину это не может нравиться. Я за самую сильную армию, которая когда-либо была. Путину это не может нравиться", - добавил Трамп.

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