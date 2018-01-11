Власти Швейцарии запретили мешать собакам лаять

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Правительство Швейцарии запретило использовать устройства, которые мешают собакам лаять. А также перевозить омаров в "неестественной среде обитания" и варить их живьем без предварительного оглушения.

В Швейцарии теперь запрещено использовать специальные устройства, которые мешают собакам лаять. Сообщение правительства страны приводит Газета.ru.

"Любые устройства, предназначенные для того, чтобы мешать собакам лаять, и включающиеся автоматически, когда животное издает звуки, отныне будут запрещены", - отметили в правительстве.

Помимо этого, приняты дополнительные меры по пресечению нелегальной торговли собаками. Теперь в объявлениях о продаже необходимо указывать адрес и происхождение животного.

Также правительство предписало перевозить лобстеров в естественной среде обитания, запретив использовать для этих целей лед и холодную воду. Перед приготовлением лобстер должен быть предварительно оглушен.

Поправки в ветеринарное законодательство вступят в силу с 1 марта 2018 года.

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