Неизвестные украли $400 тысяч из банковской ячейки пенсионера в Москве

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В столице неизвестные похитили 400 тысяч долларов из банковской ячейки пенсионера. По данным полиции, кража произошла в период с августа 2017 года по январь текущего года. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Неизвестные похитили 400 тысяч долларов из банковской ячейки пенсионера на юго-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

"В среду от пенсионера поступило сообщение о краже денег из банковской ячейки кредитной организации на улице Кедрова", - говорится в сообщении.

По данным полиции, неизвестные украли 22,8 миллиона рублей в иностранной валюте в период с августа 2017 года по январь текущего года. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".