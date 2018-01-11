Замначальника "Матросской тишины" уволили из-за скандала с VIP-камерами

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Замначальника СИЗО "Матросская Тишина" уволен и еще трое сотрудников привлечены к строгой дисциплинарной ответственности после проведенной проверки. В декабре правозащитники обнаружили в изоляторе камеры, больше похожие на номера четырехзвездочных гостиниц.

Заместителя начальника СИЗО "Матросская Тишина" уволили после скандала с VIP-камерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСИН.

Кроме того, по итогам проведенной проверки еще трое сотрудников были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В декабре 2017 года зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева собщила, что в СИЗО "Матросская тишина" имеются VIP-камеры, условия пребывания в которых можно сравнить с обстановкой четырехзвездочного отеля.

"ВИП-камеры там мало чем отличаются от стандартных номеров в отеле - полупустые, просторные, красивые, и я бы даже сказала, модные <...> Размером почти на всю стену телевизор, стильный подвесной унитаз, элегантные полочки-крючочки", - приводит слова Меркачевой "Интерфакс".

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