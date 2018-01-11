МИД отреагировал на запрет российских новостных программ в Молдавии

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Мария Захарова заявила, что запрет российских новостных и информационно-аналитических программ в Молдавии является актом дискриминации. По ее словам, "русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению, попирая его основополагающее право на свободный доступ к информации".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждение председателем парламента Молдавии Андрианом Канду закона о запрете российских новостных и информационно-аналитических программ является актом дискриминации. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

"С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе", - сказала Захарова.

По ее словам, "русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению, попирая его основополагающее право на свободный доступ к информации". Захарова отметила, что в настоящее время Молдавия все дальше отходит от демократических норм.

Официальный представитель МИД также подчеркнула, что Москва оставляет за собой право на ответные меры по принципу взаимности. Захарова считает, что ситуация с запретом российских новостных программ в Молдавии требует реакции официальных представителей европейских структур.

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