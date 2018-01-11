WADA прокомментировало расследование Fancy Bears
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WADA опровергло обвинения Fancy Bears, назвав их "устаревшими". Ранее хакеры опубликовали свое расследование, в котором утверждали, что агентство хочет расширить контроль над МОК, а некоторые члены комиссии Ричарда Макларена связаны с ФБР.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опровергло обвинение группы хакеров Fancy Bears в том, что некоторые комиссии агентства связаны с ФБР, об этом сообщает РБК.
"Как вы знаете, Fancy Bears — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело", - сообщила менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран.
Накануне хакеры Fancy Bears опубликовали свое расследование, в котором утверждали, что комиссия WADA, которой руководит Ричард Макларен, тесно связана с американским ФБР, а цель Макларена – не борьба с допингом, а расширение контроля агентства над МОК.
Кроме того, по данным Fancy Bears, исключение России из числа участников зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане – это политический заказ.
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