В здании парламента Великобритании вышли из строя 200 туалетов
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Две сотни туалетов вышли из строя в здании британского парламента из-за прорыва трубы. Сразу после происшествия в помещениях распространился неприятный запах. Наибольшее число туалетов вышло из строя на верхних этажах здания, где расположены кабинеты высокопоставленных чиновников.
Прорыв трубы привел к выходу из строя 200 туалетов в здании парламента Великобритании. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, прорыв привел к понижению давления в трубах. Сразу после происшествия в помещениях британского парламента распространился неприятный запах.
Наибольшее количество туалетов вышло из строя на верхних этажах здания, где расположены кабинеты высокопоставленных чиновников. После инцидент парламентарии потребовали позаботиться о быстром ремонте.