10:59, 11 января 2018

В здании парламента Великобритании вышли из строя 200 туалетов

Теги:  В мире  великобритания  парламент

Две сотни туалетов вышли из строя в здании британского парламента из-за прорыва трубы. Сразу после происшествия в помещениях распространился неприятный запах. Наибольшее число туалетов вышло из строя на верхних этажах здания, где расположены кабинеты высокопоставленных чиновников.

Прорыв трубы привел к выходу из строя 200 туалетов в здании парламента Великобритании. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, прорыв привел к понижению давления в трубах. Сразу после происшествия в помещениях британского парламента распространился неприятный запах.

Наибольшее количество туалетов вышло из строя на верхних этажах здания, где расположены кабинеты высокопоставленных чиновников. После инцидент парламентарии потребовали позаботиться о быстром ремонте.

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