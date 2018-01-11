В здании парламента Великобритании вышли из строя 200 туалетов

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Две сотни туалетов вышли из строя в здании британского парламента из-за прорыва трубы. Сразу после происшествия в помещениях распространился неприятный запах. Наибольшее число туалетов вышло из строя на верхних этажах здания, где расположены кабинеты высокопоставленных чиновников.