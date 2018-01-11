Лондон отказал Джулиану Ассанжу в дипломатическом статусе

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Великобритания отказалась предоставить Джулиану Ассанжу дипломатический статус. Такой запрос Лондону ранее направили власти Эквадора, на территории посольства которого создатель сайта WikiLeaks находится уже несколько лет.

Власти Великобритании отклонили запрос Эквадора на предоставление дипломатического статуса Джулиану Ассанжу. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в МИД Королевства, передает "ТВ Центр".

Основатель скандально известного портала WikiLeaks вот уже несколько лет находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, укрываясь от возможной экстрадиции в США, где ему грозит тюремное заключение или смертная казнь за публикацию конфиденциальных документов Пентагона и Госдепа.

Между тем Эквадор продолжает искать способы решения вопроса с Ассанжем. В прессе даже появилась информация о том, что разоблачитель американских секретов получил гражданство этой страны. Власти республики такие сведения комментировать отказываются.