В Нижнем Новгороде спасли похищенного цыганами инвалида

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Из настоящего рабства в Нижнем Новгороде спасли тяжелобольного инвалида. Эта жуткая история началась на Украине. Мужчину похитили из родного города в Одесской области. Ему давали психотропные препараты и заставляли попрошайничать на улицах.

Он до сих пор не понимает, в каком городе находится. Нижний Новгород называет Новосибирском, своего хозяина Батькой. 66-летний Валерий Швец улыбается всем без исключения и ни на что не жалуется. О том, что несколько лет провел в рабстве, говорить не хочет, отмечает "ТВ Центр".

"Рубахи, штанишки. Всё давали. И всё там осталось. Мы работали отлично. Получали 92 рубля", - рассказывает он.

Валерий Ефимович работал попрошайкой. Каждый день с шести до шести. В жару и в холод. В конце декабря его забыли забрать хозяева. Волонтеры рассказывают, что старик сидел в подворотне - мокрый и замерзший, без единого документа, в ожидании того самого Батьки. Тогда-то его и спасли.

"Когда мы говорили, раз он твой батька, мы тебя отвезем к нему, на что он не хотел ехать. Мы спрашиваем: он тебя обижает: Он говорит - нет. Хотя когда в больницу привезли, видно - ссадины, жалуется, что ребро болит. На голове есть гематомы. И видно, что он запуган. Потому что заявление он писать не хотел", - рассказывает волонтер Константин Симонов.

Вскоре выяснились ужасные подробности. Оказывается, Валерий Ефимович пропал много лет назад, его попросту украли из дома в Подольске Одесской области. Привезли в Нижний, поселили в съемной квартире, вместе с такими же, как он, бедолагами. Соседи никаких собственных расследований не вели, только наблюдали за происходящим.

Квартиранты производили самое благостное впечатление: хорошо одетые мужчины, на приличных автомобилях. Могли себе позволить, бизнес-то прибыльный. Молчание рабов объясняется просто. У них было специфическое медобслуживание в гаражах специалистами, знающими толк в транквилизаторах и психотерапии. Самого главного Валерий Ефимович называет майором.

"Привозили утром, забирали вечером. Думаю, питание какое-то было, может быть, было что-то с лечением. И, скорее всего, с веществами. Чтобы люди не задавали вопросов. Почему они здесь? Как? И, скорее всего, проводились беседы с той направленностью, чтобы инвалиды не задавали вопросы проходящим мимо людям. И не отвечали - почему они здесь, где их родственники?" – рассказывают волонтеры.

Историей с освобождением из рабства сейчас занимается Следственный комитет. Хозяева нехорошей квартиры так в ней и живут. А вырвавшийся от них Валерий Ефимович наконец-то начал говорить то, что думает.

"Спасибо, что остался жив", - говорит он.

Основательно подлечившись, Валерий Швец успел добраться до Москвы, жена передала его паспорт. С ним-то он благополучно добрался до родного дома.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".