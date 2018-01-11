"Путину это не понравится": Трамп высказался о сотрудничестве с Россией

Теги: В мире сша трамп

Неприемлемыми назвали в нашем посольстве в Вашингтоне действия США, которые продолжают оказывать активное давление на российские СМИ. Требование зарегистрироваться в качестве иностранного агента предъявлено ещё одной медиа-компании. Что, по мнению дипломатов, только усугубляет и без того непростые отношения между двумя странами.

Минюст обязал компанию RIA Global зарегистрироваться в качестве иностранного агента в течение 30 дней. По закону такой статус должны получить те, кто осуществляет "политическую деятельность" от лица иностранных субъектов. Именно так власти США воспринимают производство контента для международного агентства Sputnik. Такое требование в нашем посольстве расценили как ограничение свободы СМИ, передает "ТВ Центр".

"Такие шаги нарушают нормальную работу журналистских коллективов, становятся основанием для всевозможных ограничений, чему все стали свидетелями, когда RT лишили аккредитации в Конгрессе. Мы считаем это действия неприемлемыми. Расцениваем это как еще один удар по российско-американским отношениям. Твердо убеждены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь наносят ущерб их престижу и авторитету", - говорится в заявлении.

Ранее такое же требование было предъявлено к американскому подразделению телеканала RT. Россия тогда ответила аналогичным законом для иностранных СМИ, работающих в нашей стране и получающих финансовую помощь из-за рубежа. Но действия США и их союзников этим не ограничились. Последнее время участились случаи отзыва виз и выдворения российских журналистов, а иностранные спецслужбы не оставляют попыток склонить представителей СМИ к сотрудничеству. При этом в США спокойно работает экстремисткий сайт "Миротворец", на котором опубликованы личные данные тысяч журналистов - работавших в Донбассе.

"Где же реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов? Услышим ли мы решительные протесты ОБСЕ? Не исключаем при этом, что в соответствии утвердившейся практикой двойных стандартов эти организации уже скоро выступят с жесткой критикой России за наши неизбежные зеркальные меры на необдуманные действия американских властей", - возмущаются в российском посольстве.

Госдеп уже предостерегает от поездок в Россию. Нашу страну определили в третью группу по безопасности. К четвертой, например, уже относятся страны, куда вообще не рекомендуется ездить. В ФБР создали новое подразделение, которое теперь будет информировать американцев о попытках вмешательства в выборы. Сенат США уже подготовил доклад о "вмешательстве" России в референдум по Brexit. При этом Трамп продолжает высказываться за сотрудничество с Россией, правда на американских условиях.

"Я думаю, лучше сотрудничать с Россией, намного лучше, имея дело с Северной Кореей. Однако я за огромную нефть и газ, и все прочее, за большое количество энергии. Я за самую сильную армию, которая когда-либо была. Путину это не может нравиться", - заявил он.

Трамп, похоже, остается единственным американским политиком, кто открыто называет вмешательства России в выборы большим фейком. По его мнению, эту тему подняли демократы, пытаясь оправдать свое поражение.

Никита Васильев, "ТВ Центр".