Первые трамваи "Витязь-М" поступили в Октябрьское депо в Москве

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Первые два вагона "Витязь-М" поступили в Октябрьское трамвайное депо в столице. В скором времени они будут работать на маршрутах центра, востока и юго-востока города. В этом году в Москве появятся еще около 100 новых трамваев.

В Октябрьском трамвайном депо в столице появились первые вагоны "Витязь-М". Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"Первые два вагона "Витязь-М" поступили в Октябрьское трамвайное депо. Вскоре они будут работать на маршрутах центра, востока и юго-востока Москвы", - говорится в сообщении.

Главный инженер ГУП "Мосгортранс" Павел Хмелев отметил, что в этом году в столицу поступят еще около 100 новых трамваев, а в 2019 году их общее число достигнет 300 вагонов.

Трамваи "Витязь-М" впервые вышли на московские улицы в марте прошлого года. Они отличаются бесшумностью и повышенной плавностью хода. Вагоны вмещают до 260 пассажиров. Кроме того, трамваи оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.