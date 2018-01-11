Во Франции потерявшийся котенок добрался до дома на поезде

Теги: В мире франция животные

Во Франции потерявшийся котенок вернулся к любимой хозяйке на поезде. Пассажиры на вокзале в коммуне Сарт заметили Нуазетт на путях перед самой отправкой поезда. Люди попытались отогнать настырное животное, однако у них ничего не вышло. Тогда контролер поезда смирился и взял котенка с собой.

Во Франции бесстрашная кошка по имени Нуазетт отправилась в самостоятельное путешествие на поезде, чтобы найти хозяйку и вернуться домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Blue.

Пассажиры на вокзале в коммуне Сарт увидели котенка на путях перед готовящимся к отправлению поездом. Они попытались отогнать его, однако ничего не получилось. Тогда контролер поезда попытался отнести котенка подальше от вокзала.

"Я вернулся к поезду, потому что мы должны были отправляться, но кошка последовала за мной и стала забираться в поезд. Так я взял ее с собой и сказал: залезай, малыш, мы что-нибудь придумаем, когда прибудем в Ман", - рассказал он.

Passager monté à Voivres ce matin. ����

Ce chaton, qui a déjà fait dont stage en cabine de conduite @TERPays2LaLoire sera heureux de retrouver sa famille.

La gare du Mans s'occupe de lui et va le remettre à un service vétérinaire en attendant. Merci de faire tourner ���� pic.twitter.com/z9r3erLZwN — Guigui (@guiguitrotter) January 10, 2018

Фотографии котенка контролер разместил в своем Twitter. "Этим утром на вокзале Вуавр зашел вот такой пассажир. Этот котенок, который уже прошел стажировку у машиниста, будет рад найти свою семью", — написал он под снимками, на которых Нуазетт запечатлена в кабине машиниста и на кресле в вагоне. Хозяйку котенка смогли отыскать при помощи социальных сетей.

Читайте также:

Власти Швейцарии запретили мешать собакам лаять

Как жители подмосковной деревни соседствуют с частным зоопарком

Жадные до рыбы пингвины перехитрили смотрителей зоопарка в США

Леопард едва не растерзал ребенка в Приморье

Как живут папуанские пингвины в Московском зоопарке