Рейтинг доверия Путину в декабре достиг годового максимума

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Рейтинг доверия Владимиру Путину в декабре достиг годового максимума и составил 57,7%. По данным различных исследований, это произошло после заявления президента России об участии в предстоящих выборах главы государства в 2018 году.

Политический рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в декабре достиг годового максимума и составил 57,7%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВЦИОМ.

"Заявление об участии Путина в президентских выборах ожидаемо привело к увеличению группы декларирующих доверие главе государства. По данным различных исследований, показатели, фиксирующие отношение россиян к Путину, улучшились во второй половине декабря", - сказал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Второе место в рейтинге доверия политикам по-прежнему занимает министр обороны России Сергей Шойгу (18%). При этом на третью строчку списка поднялся глава МИД Сергей Лавров (13,3%), обогнав премьер-министра нашей страны Дмитрия Медведева (12,9%).