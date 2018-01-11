Фильм о допинге в России выдвинули на премию Гильдии режиссеров США
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Фильм "Икар" о допинге в российском спорте выдвинули на премию Гильдии режиссеров США. Снял картину британский велогонщик-любитель Брайан Фогель, а главным героем киноленты стал информатор WADA Григорий Родченков.
Фильм "Икар" о допинге в России выдвинута на премию Гильдии режиссеров США в категории "Документальный фильм", сообщает ТАСС.
Режиссер картины - британский велогонщик-любитель Брайан Фогель. Главным героем фильма стал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков.
Как сообщает "Чемпионат", фильм "Икар" впервые был показан в кинотеатрах 4 августа. В декабре картина вновь вышла в прокат сразу после решения МОК, который отстранил российскую олимпийскую сборную от участия в Играх-2018, но разрешил чистым спортсменам выступать под нейтральным флагом.
Конкурентами "Икара" в номинации "Документальный фильм" станут мини-сериал "Вьетнам, картина "Город призраков" о преступлениях запрещенной в России организации "Исламское государство", фильм "Счеты" о судьбе китайских эмигрантов и мини-сериал "Уормвуд" о смерти сотрудника ЦРУ Фрэнка Олсона в 1953 году.
Премию Гильдии режиссеров присуждают за достижения в области режиссуры кино и телевидения. Церемония вручения наград пройдет 3 февраля в Лос-Анджелесе.
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