В Москве из-за непогоды задержали 31 и отменили 16 рейсов

Теги: Москва аэропорт самолет задержка отмена

Во "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" из-за непогоды массово задерживают или отменяют рейсы. По последним данным, сильный снегопад внес корректировки в расписание 47 рейсов.

В московских аэропортах отменено и задержано 47 рейсов из-за сильного снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание" на 12:46 по московскому времени.

В "Жуковском" отмен и задержек нет. Во "Внуково" отменен один, задержано шесть рейсов. В "Домодедово" девять рейсов задерживаются, 15 - отменены. В "Шереметьево" задержаны вылеты 16 рейсов.

Ранее два аэропорта Казахстана закрыли из-за плохих погодных условий.

Читайте также:

В четверг в Москве ожидается легкий мороз и небольшой снег

В четверг утром в небе над Москвой можно будет наблюдать пролет МКС