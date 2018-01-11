Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Теги: интернет сбой Происшествие

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. В частности, в России с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Новосибирска и Кемерова.

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом свидетельствуют сообщения пользователей в различных социальных сетях. В частности, в России с проблемами в работе мессенджера столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Новосибирска и Кемерова.

Кроме того, сбои в Telegram также зафиксировали граждане Италии, Германии, Нидерландов, Испании, Южной Кореи, Великобритании и Сингапура.