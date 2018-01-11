СКР не нашел подтверждения версии взрыва на борту самолета Качиньского

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Следственный комитет не нашел подтверждения версии взрыва на борту самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, который потерпел крушение под Смоленском в 2010 году. К такому же мнению пришли специалисты МАК, отметили в СКР.

Версия о взрыве на борту Ту-154 Леха Качиньского подтверждений не нашла, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Ранее польская комиссия, которая расследует крушение самолета, назвала основной версией случившегося взрывы на борту воздушного судна.

"Хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена СКР в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла.", - заявила Петренко.

В СКР сообщили, что к аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета (МАК).

Авиакатастрофа польского правительственного самолета произошла 10 апреля 2010 года. В результате трагедии погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, а также его супруга. Согласно предварительным результатам расследования катастрофы, причиной трагедии назвали ошибку пилота в плохих погодных условиях.

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