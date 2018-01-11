Ученые раскрыли тайну зимнего ожирения людей

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Ученые из Канады провели исследования и выяснили, почему люди толстеют зимой. По их данным, подкожный слой жира способен уменьшаться под воздействием солнечного света. Однако из-за недостатка лучей солнца в северных странах организм накапливает липиды, что приводит к ежегодному набору веса зимой.

В ходе проведенных исследований ученые из Альбертского университета в Канаде смогли выяснить, почему люди набирают вес зимой. Об этом сообщается на портале EurekAlert.

Выяснилось, что подкожный слой жира способен уменьшаться под воздействием солнечного света. По данным испытаний, лучи солнца определенной длины проникают под кожу и воздействуют на липидные капли, после чего заставляют их уменьшаться и выходить из жировых клеток.

"Другими словами, наши клетки перестают хранить большое количество жира", - сказал профессор фармакологии Питер Лайт.

Согласно полученным данным, характерный для северного климата недостаток солнечного света заставляет организм накапливать липиды, что приводит к ежегодному набору веса зимой.